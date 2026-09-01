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Иркутск Сегодня

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В Иркутске пьяный водитель, остановленный повторно, отправится в колонию

Суд вынес приговор 45-летнему жителю Иркутска, который снова сел за руль в нетрезвом состоянии, имея непогашенную судимость за аналогичное преступление.

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