Буэми, Хартли, Хиракава – чемпионы мира WEC 2023 года, Квят – 9-й в LMP2

Буэми, Хартли, Хиракава – чемпионы мира WEC 2023 годаFocusPackMediaВ минувшую субботу, 4 ноября, на международном автодроме Сахира состоялся седьмой и заключительный этап чемпионата мира по гонкам на выносливость 2023 года.
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