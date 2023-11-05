Буэми, Хартли, Хиракава – чемпионы мира WEC 2023 года, Квят – 9-й в LMP2

Буэми, Хартли, Хиракава – чемпионы мира WEC 2023 годаFocusPackMediaВ минувшую субботу, 4 ноября, на международном автодроме Сахира состоялся седьмой и заключительный этап чемпионата мира по гонкам на выносливость 2023 года.