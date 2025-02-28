Опубликованы кадры с подозреваемыми в подготовке теракта против митрополита Тихона

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в пятницу, 28 февраля, опубликовала кадры допроса россиянина и украинца, которые арестованы за подготовку теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.
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