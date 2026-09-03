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Второй лучший бомбардир в истории ДР Конго и участник ЧМ-2026 перебрался в MLS

Второй лучший бомбардир в истории ДР Конго и участник ЧМ-2026 перебрался в MLS

Американский клуб «Сан-Диего» объявил о переходе экс-нападающего «Вильярреала», «Олимпиакоса» и «Галатасарая» Седрика Бакамбу на правах свободного агента.

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