Если эволюция слепа, то разве не должны существовать организмы, которые сами завели себя в тупик? Должны.
Птица Додо
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Если эволюция слепа, то разве не должны существовать организмы, которые сами завели себя в тупик? Должны.
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