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Красный Север

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Самолеты из Нового Уренгоя в Москву, Самару и Уфу вылетят с опозданием

Самолеты из Нового Уренгоя в Москву, Самару и Уфу вылетят с опозданием

В новоуренгойском аэропорту утром в понедельник, 7 сентября, внесли изменения в расписание: задерживается отправка рейсов в Москву, Уфу и Самару и Уфы.

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