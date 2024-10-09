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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Ремастер, о котором никто не просил»: геймплейный трейлер раскрыл дату выхо...

«Ремастер, о котором никто не просил»: геймплейный трейлер раскрыл дату выхо...

«Ремастер, о котором никто не просил»: геймплейный трейлер раскрыл дату выхода Goat Simulator RemasteredВстряхнувшая игровую индустрию десять лет назад комедийная песочница Goat Simulator от Coffee Stain Studios возвращается в 2024 году с «ремастером, о котором никто не просил» — объявлена дата выхода Goat Simulator Remastered.

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