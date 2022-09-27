Слет военно-патриотических объединений прошел в Алтайском крае

Девять команд-участниц из городов Новоалтайск и Барнаул соревновались в строевой, огневой и физической подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова, а также знании истории Отечества.
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