За ночь над регионами России сбили 75 беспилотников

В ночь на субботу, 3 августа, при попытке Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами и Азовским морем.
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