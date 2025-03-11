Многодетная вдова героя СВО осталась сама со своими проблемами: где справедливость – ей предлагают однокомнатную квартиру, а мигрантам раздают дома Ольга БезродняяСитуация с жильём для многодетных семей в России приобретает тревожные масштабы, что ярко иллюстрирует история Екатерины Сухановой, вдовы героя специальной военной операции (СВО).