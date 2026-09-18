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6 комнатных растений, опасных для детей: мнение биолога Натальи Степановой

6 комнатных растений, опасных для детей: мнение биолога Натальи Степановой

Комнатные растения добавляют уюта, красоты и помогают очищать воздух, ради чего многие и держат их у себя дома или в офисе.

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