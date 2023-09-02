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Новичок ЦСКА Хелвен: «Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. Готов на сто процентов»

Новичок ЦСКА Хелвен: «Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. Готов на сто процентов»

«Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. У меня неплохие передачи, подачи в штрафную.

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