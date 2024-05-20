«Стали мучениками»: появились подробности гибели президента Ирана Раиси в вертолетной катастрофе

Президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Исламской Республики Амир-Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета в горах недалеко от границы с Азербайджаном, сообщают государственные СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии