Мы — инопланетяне

erday Появление человеческого «датаома» похоже на внезапное вторжение на Землю. Dataome — это сокращенное описание всей внешней информации, которую мы генерируем в символических представлениях: рисунков, музыки, книг, вычислений, хранения данных.
erday Появление человеческого «датаома» похоже на внезапное вторжение на Землю. Dataome — это сокращенное описание всей внешней информации, которую мы генерируем в символических представлениях: рисунков, музыки, книг, вычислений, хранения данных.
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