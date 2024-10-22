В России хотят разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто

СРЗП также предложила запустить программу "Минивэн для многодетных" с льготными автокредитами Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова обратились к министру финансов Антону Силуанову с предложением разрешить семьям тратить 450 тысяч рублей из материнского капитала на погашение автокредита или покупку российской машины при рождении в семье третьего и далее ребенка.