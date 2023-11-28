Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Самый мощный в мире: «Тюльпан» уничтожил опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации

Самый мощный в мире: «Тюльпан» уничтожил опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач по уничтожению укрепленных позиций вооруженных формирований украинских националистов на Купянском направлении.

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