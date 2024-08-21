В Подмосковье после долгих попыток 51-летняя женщина, наконец, родила первенца

51-летняя Наталья впервые стала мамой в роддоме №1 Люберецкого центра охраны материнства и детства. Она долго мечтала стать матерью на протяжении почти тридцати лет и родила своего первенца в таком зрелом возрасте.
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