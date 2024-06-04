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«Был уволен из гестапо за излишнюю жестокость»

«Был уволен из гестапо за излишнюю жестокость»

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Шутка. Но лучшего эпиграфа придумать сложно, как только речь заходит о бывшем президенте Ирана Махмуде Ахмадинежаде, занимавший высший светский пост Исламской Республики в 2005-2013 гг.

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