«Был уволен из гестапо за излишнюю жестокость»

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Шутка. Но лучшего эпиграфа придумать сложно, как только речь заходит о бывшем президенте Ирана Махмуде Ахмадинежаде, занимавший высший светский пост Исламской Республики в 2005-2013 гг.
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