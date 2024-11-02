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Барона взяли. Новый резонансный рейд на цыган навел шороху далеко за пределами Гатчинского района

Барона взяли. Новый резонансный рейд на цыган навел шороху далеко за пределами Гатчинского района

Avia.pro - СМИ «Рейд века: бароны в ловушке, следствие находит кочевую лабораторию и тайник с миллионами» Сказки о кочевниках, перемещающихся по земле без привязки к дому, всегда вызывают загадочное восхищение.

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Комментарии
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Владимир
надо бы и диаспоры потрясти
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2 час.
Алекс Сэм
На хрен диаспоры трясти? Их надо объявить вне закона и просто разогнать
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1 час.

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