Член СПЧ Кабанов сделал заявление после публикации извинений скандального депутата думы ХМАО Таги-Заде

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде «публично извинился, испугавшись правовых последствий».
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