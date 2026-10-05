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Проба 2

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6 вещей на кухне, которые делают ее неуютной, и как это исправить

6 вещей на кухне, которые делают ее неуютной, и как это исправить

Все мы много раз читали о том, что разноцветные магниты на холодильнике и открытые полки с разномастными пакетами и коробками — это то, что делает наши кухни захламленными и менее уютными.

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