6 вещей на кухне, которые делают ее неуютной, и как это исправить

Все мы много раз читали о том, что разноцветные магниты на холодильнике и открытые полки с разномастными пакетами и коробками — это то, что делает наши кухни захламленными и менее уютными.
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