Бузова, Лорак, Ивлеева и Джиган: звёзды шоу-бизнеса хвастаются украшенными к Новому году ёлками

Скоро наступит один из главных праздников для всех жителей нашей страны. Несмотря на то, что звёзды нашего шоу-бизнеса обладают плотным рабочим графиком, они тоже ждут Новогодней ночи и украшают свои квартиры по своему вкусу, радостно делясь модным декором со зрителем.