Бузова, Лорак, Ивлеева и Джиган: звёзды шоу-бизнеса хвастаются украшенными к Новому году ёлками

Скоро наступит один из главных праздников для всех жителей нашей страны. Несмотря на то, что звёзды нашего шоу-бизнеса обладают плотным рабочим графиком, они тоже ждут Новогодней ночи и украшают свои квартиры по своему вкусу, радостно делясь модным декором со зрителем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии