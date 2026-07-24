Подозреваемый в поджоге дома с гибелью женщины задержан в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины на пожаре в результате поджога. Как сообщили в СУ СКР по региону, произошедшее квалифицировано по статье об убийстве, совершённым общеопасным способом из хулиганских побуждений.