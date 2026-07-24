Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

233 подписчика

Подозреваемый в поджоге дома с гибелью женщины задержан в Нижнем Новгороде

Подозреваемый в поджоге дома с гибелью женщины задержан в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины на пожаре в результате поджога. Как сообщили в СУ СКР по региону, произошедшее квалифицировано по статье об убийстве, совершённым общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии