Подозреваемый в поджоге дома с гибелью женщины задержан в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины на пожаре в результате поджога. Как сообщили в СУ СКР по региону, произошедшее квалифицировано по статье об убийстве, совершённым общеопасным способом из хулиганских побуждений.
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