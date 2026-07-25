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Царьград

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Эксперт Зенченко: Дешёвая зарядка для смартфона способна спалить квартиру

Эксперт Зенченко: Дешёвая зарядка для смартфона способна спалить квартиру

Эксперт предупредил, что экономия на адаптере оборачивается риском возгорания.Использование некачественного или поддельного сетевого адаптера чревато нестабильной работой, перегревом и в худшем случае пожаром либо ударом током.

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