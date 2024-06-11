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Новости южных регионов

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В Кабардино-Балкарии проведена очередная проверка о постановке на воинский учет новых российских граждан

В Кабардино-Балкарии проведена очередная проверка о постановке на воинский учет новых российских граждан

Сотрудники 316 военного следственного отдела Следственного комитета России совместно с представителями других правоохранительных органов и военных комиссариатов продолжают мероприятия, направленные на постановку на воинский учет проживающих на территории Кабардино-Балкарии бывших мигрантов, вступивших в гражданство России.

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