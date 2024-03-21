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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорнер намерен стать исполнительным директором концерна «Ред Булл» (Bild)

Руководитель и исполнительный директор гоночной команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер нацелен на то, чтобы расширить свои полномочия за пределы «Формулы-1».

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