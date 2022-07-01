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Как? Житель Батайска пытался украсть на железнодорожной станции 300 килограммов руды

Как? Житель Батайска пытался украсть на железнодорожной станции 300 килограммов руды

Сотрудники управления транспортной полиции СКФО задержали на железнодорожной станции Батайска безработного мужчину, который попытался украсть брикеты железной руды из полувагона грузового состава, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

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