Образцово-показательный оркестр Росгвардии отметил 55-летний юбилей

11 октября Образцово-показательному оркестру Росгвардии исполнилось 55 лет. За годы своей истории коллектив стал не только хранителем традиций военной музыкальной культуры, но и активным участником ключевых событий страны, включая выступления в зоне специальной военной операции.
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