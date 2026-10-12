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Культуромания

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Образцово-показательный оркестр Росгвардии отметил 55-летний юбилей

Образцово-показательный оркестр Росгвардии отметил 55-летний юбилей

11 октября Образцово-показательному оркестру Росгвардии исполнилось 55 лет. За годы своей истории коллектив стал не только хранителем традиций военной музыкальной культуры, но и активным участником ключевых событий страны, включая выступления в зоне специальной военной операции.

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