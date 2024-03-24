Жители новых регионов России голосовали под дулом автоматов и страхом репрессий - утверждает западная пресса

В России прошли выборы президента страны. Несмотря на провокации и попытку Запада дискредитировать электоральную кампанию, люди шли на избирательные участки, тем самым демонстрируя всем несогласным сплоченность России.
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