Осужденный за терроризм россиянин передавал Украине данные о взлетах авиации

Осужденный на 16 лет колонии житель Крыма признался, что передавал Главному управлению разведки Украины (ГУР) информацию о дислокации лодок с "Калибрами" и данные о точках размещения средств противовоздушной обороны (ПВО).
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