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OilPrice

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Middle East Oil Shock Could Hand Upstream Sector a $495 Billion Windfall

Wood Mackenzie now estimates that the global upstream oil and gas sector could generate $495 billion in free cash flow in 2026 if crude averages $90 per barrel, more than doubling its previous forecast based on a $60 oil price assumption.

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