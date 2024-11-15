«Смысла нет»: Советник главы офиса Зеленского опроверг планы Киева по созданию атомной бомбы Ядерная бомба не изменит ситуацию на поле боя, поэтому смысла ее разрабатывать Украине нет.
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«Смысла нет»: Советник главы офиса Зеленского опроверг планы Киева по созданию атомной бомбы Ядерная бомба не изменит ситуацию на поле боя, поэтому смысла ее разрабатывать Украине нет.
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