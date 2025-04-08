WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины

Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE), американский бизнесмен Илон Маск лично обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой отменить высокие пошлины на товары из других стран.
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