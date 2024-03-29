В Роспотребнадзоре заявили о сложной эпидобстановке в мире

Эксперты из Роспотребнадзора предполагают, распространение холеры в мире и других заболеваний. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, подчеркнула руководитель ведомства Анна Попова.
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