На реке Городня в Тверской области ребенок провалился под лед

В Рамешковском округе 1 января под лед провалился ребенок. Как сообщили в Главном управлении МЧС региона, в ведомство поступило сообщение, что на реке Городня в районе населенного пункта Киверичи под лед провалилась 7-летняя девочка.
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