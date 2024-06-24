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Повод для ответа Путина?

Сегодня 3K прочитали Casus belli? "Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму.

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