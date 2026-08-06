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Собянин рассказал о темпах строительства метро в Москве

Собянин рассказал о темпах строительства метро в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов За семь месяцев 2026 года в Москве проложили почти 15 км тоннелей для метро, в этот же период велось строительство 25 станций, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в "Макс".

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