⭐ Ежа из горящей травы спасли пожарные в Сакском районе Во время тушения возгорания сухой растительности в селе Червоное огнеборцы спасли местного жителя — ёжика.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⭐ Ежа из горящей травы спасли пожарные в Сакском районе Во время тушения возгорания сухой растительности в селе Червоное огнеборцы спасли местного жителя — ёжика.