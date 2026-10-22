Новый статус позволит семейным микропредприятиям воспользоваться рядом мер поддержки. При этом предусматривается два условия: не менее 50% работников или членов организации относятся к членам одной семьи; численность работников должна быть до 15 человек, а доход – до 120 млн.
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