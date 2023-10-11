ООН: в Газе иссякают продовольствие и предметы первой необходимости

В секторе Газа заканчиваются запасы продовольствия и предметов первой необходимости, заявил представитель Всемирной продовольственной программы Организации Объединённых Наций по Палестине Самер Абдельджабер.
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