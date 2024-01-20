В Palworld можно брать в рабство персонажей-людей, в том числе и чернокожих Попул...

В Palworld можно брать в рабство персонажей-людей, в том числе и чернокожихПопулярный стример и блогер Asmongold во время просмотра и комментирования геймплея первого хита этого года, выживалки Palworld, обратил внимание на один шокирующий факт.
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