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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Palworld можно брать в рабство персонажей-людей, в том числе и чернокожих Попул...

В Palworld можно брать в рабство персонажей-людей, в том числе и чернокожих Попул...

В Palworld можно брать в рабство персонажей-людей, в том числе и чернокожихПопулярный стример и блогер Asmongold во время просмотра и комментирования геймплея первого хита этого года, выживалки Palworld, обратил внимание на один шокирующий факт.

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