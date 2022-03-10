Газета Труд

428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Решетников
    Ацкие санкции уже вводили, массивные на подходе, какие следующие - охрененные?...Никаких табу: Мак...
  • Ромка
    Есть петух гамбурский а этот Петух бургунский ...надо во всех новостных источниках так и продписывать не макрон а пет...Никаких табу: Мак...
  • ludmila662008
    Ребята, мы с вами!Красноярский офиц...

Делиться надо!

Делиться надо!

Зарубежные инвесторы бегут из России, избавляются от ценных бумаг и останавливают предприятия. Член Совета Федерации Евгений САВЧЕНКО считает, что самое время вспомнить про народные предприятия, где хозяева делятся акциями с наемными работниками.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх