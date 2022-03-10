Делиться надо!

Зарубежные инвесторы бегут из России, избавляются от ценных бумаг и останавливают предприятия. Член Совета Федерации Евгений САВЧЕНКО считает, что самое время вспомнить про народные предприятия, где хозяева делятся акциями с наемными работниками.
Зарубежные инвесторы бегут из России, избавляются от ценных бумаг и останавливают предприятия. Член Совета Федерации Евгений САВЧЕНКО считает, что самое время вспомнить про народные предприятия, где хозяева делятся акциями с наемными работниками.
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