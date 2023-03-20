AT: Киев будет вынужден прийти к мирному решению конфликта на Украине из-за истощения сил и вооружения

В статье китайского издания Asia Times журналисты спрогнозировали сохранение за Россией Азовского моря и большей части Донбасса, а исходом конфликта назвали навязанное Украине мирное решение в связи с тем, что у Киева заканчиваются силы и вооружение.
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