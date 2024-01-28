Российский боец рассказал о работе подразделений по подрыву морального духа ВСУ

RT: бойцы звуковещательной станции включали похоронный марш для подрыва духа ВСУ Российский боец подразделения психологических операций с позывным Дед рассказал корреспонденту RT о работе звуковещательной станции, которая используется для подрыва морального духа Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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