Российское посольство прокомментировало выделение Британией помощи Украине

Посольство РФ в Лондоне, комментируя выделение Британией нового пакета военной помощи Украине, заявило, что это объявление неслучайно совпало с решением Киева прекратить предоставление консульских услуг украинцам призывного возраста за рубежом, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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