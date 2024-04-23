Российское посольство прокомментировало выделение Британией помощи Украине

Посольство РФ в Лондоне, комментируя выделение Британией нового пакета военной помощи Украине, заявило, что это объявление неслучайно совпало с решением Киева прекратить предоставление консульских услуг украинцам призывного возраста за рубежом, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.