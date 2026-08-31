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«Воюет за нас». Польский политик заявил о «единственной надежде», что Россия разгромит Украину

«Воюет за нас». Польский политик заявил о «единственной надежде», что Россия разгромит Украину

Польский политик, экс-депутат Сейма и Европарламента, и, как называют его польские СМИ, видный представитель польского либертарианского правого крыла Корвин-Микке призвал соотечественников осознать, что Россия в конфликте на Украине «воюет за Польшу, то есть, сражается за нас».

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