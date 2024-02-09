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Традиции, приметы и обряды в День домового 10 февраля

Традиции, приметы и обряды в День домового 10 февраля

Традиции, приметы и обряды в День домового 10 февраля Марина ОнегинаС давних времен 10 февраля славяне отдавали дань уважения домовому, празднуя этот день также как день святого Ефрема, чье имя в православной традиции ассоциируется с этой датой.

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