Математический ребус, который вы обязаны отгадать: 7-7=18-3

На первый взгляд задача кажется совсем легкой, как и все ребусы со спичками. Однако не стоит торопиться! Итак, вы уже и сами догадались, что изображенное на картинке равенство абсолютно бессмысленное и ложное.
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