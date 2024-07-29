В ОАК рассказали о расширении функционала Су-57 под задачи СВО

Функционал новейшего истребителя пятого поколения Су-57 расширяется и совершенствуется под задачи специальной военной операции (СВО), сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех»).
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