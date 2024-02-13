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Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки

Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки

Посол: Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки Представители МИД Канады попросили дополнительное время на подготовку ответа по делу бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько).

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