Посол: Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки Представители МИД Канады попросили дополнительное время на подготовку ответа по делу бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько).
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